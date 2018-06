Incidente a Solaro, ciclista di 28 anni travolta da una moto in via Roma: è gravissima

Una ragazza di 28 anni al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso e un uomo di 66 anni ricoverato all'ospedale di Garbagnate. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 28 giugno in via Roma a Solaro, tra le province di Milano e Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 14, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando la 28enne — per cause ancora da accertare — sarebbe rovinata al suolo in seguito a una collisione con una motocicletta guidata da un uomo di 66 anni. Le condizioni dei due feriti sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso con l'elisoccorso: avrebbe riportato una frattura al bacino; il centauro, invece, è stato accompagnato all'ospedale di Garbagnate.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio, mentre gli agenti della polizia locale di Solaro si sono occupati del traffico su via Roma.