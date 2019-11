Incidente in galleria a Monza, scontro tra un'auto e una moto: traffico bloccato

Incidente stradale e lunghe code martedì mattina in Valassina all'altezza del tunnel di Monza. Pochi minuti prima delle 9 un'auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all'interno della galleria tra le corsie in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'automedica e un'ambulanza in codice giallo insieme alla polizia stradale. Fortunatamente lo schianto non ha provocato nessun ferito grave e la persona coinvolta è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico lungo l'arteria con lunghe code e circolazione bloccata per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi del sinistro.