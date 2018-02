Incidente in auto mentre va a lavorare: morto a 25 anni Stefano D'Alessandris

Come ogni mattina stava andando a lavorare e a bordo della sua Volkswagen Polo, da Paderno Dugnano, era partito in direzione di Sondrio, in Valtellina. Pochi istanti prima delle 7 di martedì, per cause ancora in corso d'accertamento, la vettura su cui Stefano D'Alessandris, 25 anni, viaggiava ha perso il controllo e si è scontrata con una Hyundai lungo la Strada Statale 38 dello Stelvio, in Valtellina.

Il tragico incidente, avvenuto martedì, ha poi coinvolto anche un pullman che si è ribaltato per evitare le auto incidentate all'altezza dell'Iper Verde, nel Comune di Castione Andevenno. Stefano si stava recando nella sede centrale della Banca Popolare di Sondrio, dove lavorava da un po' di tempo. Il ragazzo, descritto dagli amici come una persona piena di vita, aveva studiato ecomonomia dei mercati e degli intermediari finanziari all'università Cattolica di Milano e da luglio 2016 lavorava nell'area Rischi, pianificazione e gestione del capitale nella banca.