Incidente nella notte in tangenziale Nord tra un'auto e un camion: ragazza in coma

Una ragazza di 23 anni è stata soccorsa nella notte dopo un grave incidente stradale avvenuto a Monza. Poco dopo le tre di giovedì 3 ottobre in Tangenziale Nord, all'altezza dello svincolo per la Villa Reale e per Monza centro, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso inviate sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme al personale della polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Centrale Operativa di Areu, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e una vettura e quest'ultima avrebbe tamponato il tir. Ad avere la peggio nello schianto è stata la giovane a bordo dell'auto che è stata soccorsa in codice rosso dal personale sanitario ed è stata trasferita in coma all'ospedale Niguarda di Milano in coma.

I rilievi per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale.