Maxi tamponamento in viale Cesare Battisti, schianto tra cinque auto: cinque feriti. Foto

Incidente domenica pomeriggio in viale Cesare Battisti, a due passi dalla Villa Reale di Monza. Pochi minuti dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, cinque auto si sono schiantate tra loro all'altezza del semaforo, mentre viaggiavano in direzione piazzale Virgilio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118. Cinque le persone che hanno necessitato delle cure dei sanitari, due di loro sono state portate in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Tanta paura per un bimbo di quattro anni che era a bordo di una delle macchine - una Nissan Micra - ma che fortunatamente era ben legato al suo seggiolino all'interno del veicolo.

Pesantissime le ripercussioni al traffico, con le macchine incolonnate in entrambe le direzioni.