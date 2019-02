Anziana imbocca la tangenziale contromano e semina il panico: fermata dai carabinieri

Attimi di panico sulla Tangenziale Est di Milano nel pomeriggio di martedì 5 febbraio: una donna di 84 anni ha imboccato l'arteria stradale contromano. La donna è stata fermata dai carabinieri lungo la corsia di sorpasso all'altezza dell'uscita di Carugate.

Per bloccarla l'autista della pattuglia della stazione di Vimodrone (Milano) ha effettuato una manovra d'emergenza: ha messo di traverso la gazzella lungo la corsia, costringendo l'anziana a a frenare. L'84enne è stata successivamente identificata e aiutata a uscire dalla tangenziale contromano. Alla donna è stata ritirata la patente per guida contromano, non solo: è scattata anche una multa.