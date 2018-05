Auto contromano in tangenziale Est causa due incidenti: gravissimo un uomo di 84 anni

Un'auto contromano, due incidenti in pochi istanti e un uomo in gravissime condizioni in ospedale. E' questo il bilancio di quanto accaduto in tangenziale Est nel pomeriggio di mercoledì, all'altezza di Vimercate.

Una vettura condotta da un uomo di 84 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato contromano la tangenziale Est in direzione Sud e, all'altezza di Vimercate, ha causato un primo incidente. Un secondo veicolo, per evitare l'auto contromano, ha effettuato una manovra di emergenza ed è finito fuori strada dopo che altri due mezzi, tra cui anche un furgone del servizio viabilità, qualche chilometro prima, erano riuscite a schivare il veicolo che, come una "scheggia impazzita", viaggiava tra le corsie.

Le prime chiamate alla Centrale Operativa dell'Azienda Emergenza e Urgenza sono arrivate pochi istanti dopo le 15.30. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente che però è uscito illeso dal sinistro e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La folle corsa dell'auto contromano poi è proseguita in direzione Milano e pochi istanti più tardi, nel tratto tra Vimercate nord e Vimercate centro, all'altezza della galleria, si è verificato un secondo e più grave incidente stradale. Il conducente si è schiantato contro un'Alfa Stelvio che viaggiava nel corretto senso di marcia: l'impatto, frontale, è stato violentissimo.

Il pensionato è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica giunte sul posto in codice rosso e trasferito d'urgenza con traumi plurimi e fratture all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. I mezzi di emergenza hanno soccorso anche una seconda persona, un uomo di 47 anni, il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, trasferito in codice giallo in ospedale a Vimercate.

In tangenziale insieme alla polizia stradale che si è occupata dei rilievi in seguito ai sinistri sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il Soccorso Stradale Officina Mariani di Brugherio che si è occupato del recupero e della rimozione dei mezzi incidentati.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: per permettere l'intervento dei soccorsi il tratto compreso tra lo svincolo di Usmate-Velate e Vimercate Centro è rimasto chiuso fino al termine delle operazioni e si sono formati disagi e code.