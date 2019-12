Incidente in tangenziale Est, schianto tra auto e moto: grave 51enne

Incidente stradale in tangenziale Est martedì mattina. Intorno alle 8 un'auto e una moto si sono scontrate - per cause ancora in corso di accertamento - all'altezza di Carugate, lungo le corsie della A51 in direzione Milano.

Lo scontro si è verificato nel tratto compreso tra la barriera di Agrate Brianza e Carugate. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica per soccorrere un uomo di 51 anni che risulta fosse in sella alla dueruote.

Il motociclista, secondo quanto riscontrato dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro, ha riportato contusioni multiple a gambe e braccia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento dell'intervento dei mezzi di emergenza risulta fosse cosciente.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico martedì mattina lungo la tangenziale. Nel tratto si sono formate lunghe code per permettere l'intervento dei soccorsi ed è stata momentaneamente chiusa l'uscita di Brugherio all'altezza della strada provinciale 208. La polizia stradale si è occupata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.