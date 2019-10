Incidente in tangenziale tra auto, furgone e tir: uomo e donna sbalzati sull'asfalto, morti

La Twingo che sbanda, centra il guardrail e catapulta i due occupanti sull'asfalto. Una Audi che sterza, colpisce la macchina e va in testacoda. Un camion che prova a frenare e "accartoccia" quella stessa Audi contro le lamiere. E, alla fine, un furgone che arriva da dietro e non può fare nulla per evitare uno dei corpi.

Inferno lunedì pomeriggio sulla tangenziale Est di Milano, teatro di un incidente che ha coinvolto quattro mezzi ed è costato la vita a due persone: una donna di trentasei anni, di origini pugliesi, e un uomo di sessantasei, originario della Calabria, ma entrambi residenti in Brianza.

La tragedia si è consumata pochi minuti prima delle 16 nel tratto tra l'innesto per la Nord e l'uscita di Cascina Gobba, nel pezzo di strada che scorre proprio davanti al San Raffaele. A originare la carambola mortale, stando a quanto finora ricostruito dalla Stradale guidata dal commissario Gabriele Fersini, sarebbe stata proprio la Twingo, con a bordo la 36enne e il 66enne. Il guidatore - gli investigatori non sono ancora riusciti a capire chi c'era al volante - avrebbe perso il controllo della macchina e sarebbe finito contro il guardrail.

Incidente in tangenziale, due morti

Nell'impatto, violentissimo, i due - presumibilmente entrambi senza le cinture di sicurezza indossate - sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sull'asfalto. A pochi metri di distanza è arrivata un'Audi guidata da un 26enne, che ha "toccato" la Twingo ed è poi andata in testacoda prima di essere centrata da un tir, che ha "chiuso" la macchina contro il guardrail di destra. Pochi secondi dopo - sempre secondo i primi accertamenti - sarebbe giunto un furgone Iveco che avrebbe colpito la donna, ormai esanime sull'asfalto.

Per i due occupanti della Twingo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 - arrivati con tre mezzi e un elicottero - non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 26enne alla guida dell'Audi è invece stato portato al San Raffaele in codice giallo: ha riportato traumi al torace, al ginocchio e alla spalla ma se la caverà. Illesi i conducenti del camion e del furgone.

Tutti gli automobilisti coinvolti sono stati sottoposti ai controlli della polizia Stradale e non sono emerse irregolarità. Per permettere agli agenti di effettuare i rilievi, la Est è rimasta a lungo chiusa fino a Lambrate.