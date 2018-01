Scende dall'auto dopo incidente, ragazzo travolto in tangenziale Est: 30enne grave

Un giovane in gravi condizioni, trasportato in codice rosso al Policlinico di Monza, un camionista rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del suo mezzo dopo lo schianto con un secondo camion che si era fermato, in corsia di emergenza, per assistere l'automobilista incidentato.

Gravissimo incidente in tangenziale Est nella notte all'altezza di Cascina Gobba in direzione Sud. Tutto è cominciato pochi minuti dopo mezzanotte quando un ragazzo di trent'anni che viaggiava a bordo di un'utilitaria, forse per un colpo di sonno, ha sbandato e ha perso il controllo della vettura, uscendo fuori strada. La sua auto ha terminato la corsa in mezzo alla carreggiata dopo essere finita in seconda corsia e il giovane è sceso dal mezzo, nel tentativo di spostare la vettura che era rimasta orientata nel verso opposto rispetto a quello di marcia.

Intanto, in soccorso dell'automobilista, si è fermato un camionista che ha accostato in corsia di emergenza e ha tentato di far desistere il 30enne dal suo intento di spostare la vettura e ha cercato di farlo allontanare dalla carreggiata. Purtroppo inutili però i tentativi del soccorritore.

Guarda il video | Incidente in tangenziale Est

Secondo una prima ricostruzione del drammatico sinistro, proprio in quel momento nel tratto è sopraggiunto un secondo mezzo pesante che ha urtato la vettura ferma in strada, travolgendo il giovane e terminando la corsa contro il camion fermo in corsi di emergenza.

Lo schianto, violentissimo, ha deformato la cabina del tir e per estrarre l'autista è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, a sirene spiegate, sono giunte tre ambulanze in codice rosso e un'automedica del 118. Ad avere la peggio è stato il ragazzo investito, intubato e trasferito in gravi condizioni al Policlinico di Milano a causa di un trauma cranico e di un trauma toracico.

In tangenziale Est è intervenuta la polizia stradale di Arcore che ora è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nella notte per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso il tratto della tangenziale è rimasto chiuso fino al termine delle operazioni.