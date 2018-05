Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, in moto contro un camion: morto un 27enne

E' morto il motociclista di 27 anni che nel pomeriggio di giovedì 24 maggio è rimasto coinvolto in un grave incidente con un camion sulla Tangenziale Est di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 nei pressi dell'uscita di Carugate (carreggiata Sud), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 27enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il 27enne è stato accompagnato in arresto cardiocircolatorio con manovre rianimatorie in corso all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e poco dopo è avvenuto il decesso. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Donato e il soccorso Stradale Officina Mariani di Brugherio. A causa dell'incidente si sono formate code per alcune centinaia di metri verso Milano.