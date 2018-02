Incidente in tangenziale Est a Vimercate, traffico in tilt martedì mattina

Mattinata difficile per il traffico in tangenziale Est. Martedì mattina, all'altezza di Vimercate, nel tratto tra Vimercate Centro, in direzione Milano, e Vimercate Sud, poco dopo le 8 un si è verificato un sinistro che, secondo le prime informazioni, ha coinvolto più di due veicoli.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 allertati in codice giallo per prestare assistenza a sei persone tra i 23 e i 47 anni. Nessuna di loro risulta in condizioni critiche. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico che nel corso delle prime ore della mattinata ha risentito dell'incidente con incolonnamenti e code.

In tangenziale sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno rilevato il sinistro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le code pochi minuti prima delle 9 avevano superato i tre chilometri e per consentire l'intervento dei soccorsi è stata chiusa la corsia di sorpasso.