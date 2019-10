Pioggia e incidenti in tangenziale Est, traffico e code chilometriche a Vimercate

Pioggia e lunghe code in tangenziale Est lunedì mattina. Mattinata "nera" per gli automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati nel traffico lungo l'A51 in Brianza.

Poco dopo le 8 del 21 ottobre nel tratto tra Usmate Velate e Vimercate un incidente stradale ha causato code di due chiometri in direzione sud e rallentamenti. Nel tratto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, con due ambulanze. Secondo le prime informazioni il sinistro avrebbe interessato diversi veicoli, tre le persone coinvolte: si tratta di tre uomini di 32, 48 e 58 anni.

Qualche minuto prima all'altezza delle Torri Bianche si è verificato un altro incidente stradale, nel tratto compreso tra Oreno e lo svincolo di Vimercate Sud.