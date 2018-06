Incidente sulla tangenziale Est a Vimercate, lunghe code venerdì mattina

Incidente in tangenziale Est venerdì mattina. Lunghe code e soccorsi in azione a Vimercate dove poco dopo le 8 si è verificato un sinistro stradale che ha paralizzato la circolazione in direzione Lecco.

L'incidente, che secondo le prime informazioni ha coinvolto due vetture e un furgone, si è verificato nel tratto all'altezza dello svincolo di Vimercate Sud-Torri Bianche, in direzione Lecco.

Sul posto, per prestare assistenza alle persone coinvolte, sono arrivate tre ambulanze preallertate in codice giallo e un'automedica insieme alle pattuglie della polizia stradale. Saranno gli agenti, una volta effettuati i rilievi, a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e ad accertare le responsabilità.

Viabilità difficoltosa nel tratto nella prima mattinata con oltre un chilometro e mezzo di coda a partire dallo svincolo di Concorezzo.