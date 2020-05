Incidente in tangenziale Est, auto perde il controllo e si schianta: ferito 86enne

Un'auto fuori strada e traffico in tilt. Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio lungo la tangenziale Est all'altezza di Vimercate. Intorno alle 16 un'utilitaria , per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro la cuspide dello svincolo nel tratto situato tra l'uscita di Vimercate Nord e Vimercate Centro in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso per prestare assistenza a un uomo di 86 anni, al volante del veicolo. Insieme ai mezzi di emergenza sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale che hanno rilevato il sinistro e gestito la viabilità nel tratto. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza in ambulanza a causa di un trauma cranico e una ferita al ginocchio.

Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico con code che hanno raggiunto i due chilometri e il tratto bloccato per permettere l'intervento dei soccorsi.