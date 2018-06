Incidente sulla Tangenziale Nord: schianto tra un camion e una moto, morto motociclista

Tragico schianto sulla tangenziale Nord di Milano nella mattinata di mercoledì 27 giugno: un motociclista di 65 anni è morto dopo essere rovinato al suolo nel tratto tra Monza Centro e Villa Reale, pare dopo una collisione con un mezzo pesante.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del motociclista sono subito apparse critiche tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo i sanitari del 118 non sono hanno potuto fare altro che constatare il decesso: troppo gravi i traumi riportati in seguito alla caduta.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo quanto reso noto dalla polizia stradale sarebbe coinvolto anche un mezzo pesante. A causa dell'incidente si sono verificate lunghe code: due chilometri nel tratto compreso tra la Barriera di Sesto San Giovanni e lo svincolo ss36 del Lago di Como; mentre in direzione dello svincolo Sp44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano il traffico viaggia solo su una corsia.