Incidente in tangenziale Nord a Monza, code e traffico mercoledì pomeriggio

Incidente mercoledì nel primo pomeriggio in tangenziale Nord a Monza. Poco dopo le 14.30 nel tratto compreso tra Monza Centro e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro si è verificato un sinistro che ha coinvolto anche due mezzi pesanti.

Il tamponamento, avvenuto in direzione Sud, verso Milano, secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto tre veicoli e una vettura sarebbe rimasta accartocciata, schiacciata tra due camion, in seguito allo scontro. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze del 118 insieme a un'automedica per prestare assistenza a quattro persone, tutti uomini tra i ventisette e i cinquant'anni, rimasti coinvolti nel sinistro. Nessuno di loro risukta in gravi condizioni e tutti hanno riportato solo lievi ferite.

(Foto da Facebook/Maurizio Carafa)

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: a partire dal primo pomeriggio si sono formate lunghe code che hanno sfiorato anche i sette chilometri in direzione dell'allacciamento con la tangenziale Est di Milano.