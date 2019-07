Incidente in tangenziale Nord a Monza, otto persone coinvolte e traffico in tilt

Incidente in tangenziale Nord mercoledì mattina. Lungo l'A50, all'altezza di Monza, uscita Villa Reale, un sinistro ha coinvolto diversi mezzi.

La richiesta di intervento alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti dopo le 10 e nel tratto sono arrivate due ambulanze e un'automedica. In totale sarebbero otto le persone coinvolte dal sinistro.

Ancora non è nota la dinamica dell'incidente che avrebbe interessato più veicoli nel tratto compreso tra Monza Villa Reale e lo svincolo per la strada provinciale 151 Cinisello Balsamo-Muggiò, in direzione Milano. Nel tratto sono al lavoro gli agenti della polizia Stradale. Tra le persone soccorse dal personale sanitario anche un'anziana di 93 anni. Nessuna di queste al momento, secondo le prime informazioni raccolte, risulta versare in gravi condizioni. I mezzi di emergenza sono ripartiti in codice verde alla volta dei vicini ospedali per accompagnare le persone che necessitavano di accertamenti presso il Pronto Soccorso.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. Al momento si registrano due chilometri di coda in tangenziale Nord tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo con viabilità congestionata e traffico anche lungo le arterie monzesi nel quartiere San Rocco.