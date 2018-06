Incidente in tangenziale Nord a Monza, ferito 44enne in moto

Incidente in tangenziale Nord domenica nel tardo pomeriggio a Monza. Poco dopo le 18, all'altezza del chilometro cinque, a ridosso della galleria di Monza Sant'Alessandro un motociclista di 44 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo ed è caduto a terra sull'asfalto.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del 118 preallertate in codice rosso che hanno assistito il 44enne che è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Secondo le prime informazioni pare che non vi siano altri mezzi coinvolti nel sinistro.

In seguito all'incidente e all'intervento dei soccorsi si sono formate code di oltre un chilometro tra la barriera di Sesto e Monza Sant'Alessandro. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polstrada.