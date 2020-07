Incidente in tangenziale Nord, tamponamento a catena: traffico e code fino a 8 chilometri

Un tamponamento a catena e code fino a otto chilometri giovedì pomeriggio in tangenziale Nord. L'incidente - che ha coinvolto secondo le prime informazioni un mezzo pesante, alcune auto e un furgone - si è verificato poco dopo le 15 lungo le corsie in direzione Sud, da Cinisello Balsamo verso Monza, nella galleria situata poco prima dello svincolo di Monza Sant'Alessandro.

Sul posto l'azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro: si tratta di quattro uomini e due donne tra i 28 e i 63 anni. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze e i mezzi del 118 sono ripartiti in codice verde alla volta dei vicini ospedali. In tangenziale sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi necessari all'accertamento della dinamica e la gestione del traffico in collaborazione con il personale autostradale.

Pesanti invece i disagi per il traffico con lunghe code e rallentamenti: per permettere l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati per diverso tempo la circolazione è stata possibile solo lungo una sola corsia.