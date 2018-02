Incidente in tangenziale Nord a Monza, traffico e lunghe code

Lunghe code martedì pomeriggio in tangenziale Nord a Monza a causa di un incidente. Il sinistro stradale, che secondo le prime informazioni ha coinvolto più di due veicoli e tra questi ci sarebbe anche un camion, è avvenuto intorno alle 15.20 nel tratto compreso tra lo svincolo di Monza Centro e Monza Villa Reale in direzione della Milano-Meda.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza preallertata in codice giallo per prestare assistenza a quattro persone coinvolte nell'incidente. Nessuna di loro fortunatamente versa in condizioni gravi e il mezzo ha accompagnato in ospedale in codice verde chi necessitava di cure mediche.

Nel tratto si sono registrati incolonnamenti e lunghe code. Il sinistro ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria nella città di Monza e viale delle Industrie, in direzione Milano, risulta congestionato.

Nella mattinata invece un incidente in tangenziale Est ha reso difficoltoso il traffico per diversi automobilisti nelle prime ore del mattino.