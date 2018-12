Incidente in tangenziale Est, maxi schianto sotto il tunnel: tre macchine distrutte, un ferito

Incidente lunedì pomeriggio sulla tangenziale Est di Milano. Alle 13.10, per cause ancora in corso di accertamento, tre auto si sono schiantate tra loro nel tunnel poco dopo l'uscita di Vimercate centro.

Le macchine viaggiavano tutte nella stessa direzione - verso nord - e si sono tamponate a catena nella corsia di destra. Nell'impatto, molto violento, le vetture sono andate praticamente distrutte, ma fortunatamente nessuno degli automobilisti è rimasto ferito in condizioni gravi.

I tre conducenti - tutti uomini di trentuno, quarantatré e quarantotto anni - sono stati medicati dagli equipaggi di due ambulanze del 118 e soltanto per uno di loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Vimercate, ma a scopo precauzionale.

In tangenziale sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vimercate e Monza, che hanno lavorato a lungo sulle lamiere delle tre macchine. I rilievi sono invece stati effettuato dalla Polstrada, che ora ricostruirà con precisione le cause e la dinamica dello schianto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con una corsia che è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei veicoli.