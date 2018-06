Schianto nella notte sulla tangenziale Est: sei persone ferite e due auto devastate

Sei persone ferite e due auto devastate dall'impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di giovedì 7 giugno sulla Tangenziale Est nel tratto tra Usmate e Carnate.

Tutto è accaduto intorno alle 23.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute sei ambulanze, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia stradale. I feriti sono stati accompagnati in codice verde nei pronto soccorso degli ospedali di Vimercate e San Gerardo. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.