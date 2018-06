Tangenziale Nord, si schianta contro un camion: resta intrappolata tra le lamiere

Prima lo schianto, poi le sierene delle ambulanze e dei pompieri. È rimasta intrappolata quasi un'ora tra le lamiere contorte della sua automobile. Incidente nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno sulla Tangenziale Nord di Milano nei pressi dell'uscita di Monza Centro (direzione Meda).

Tutto è accaduto tre minuti prima delle 15.30 quando l'automobile — per cause da accertare — ha tamponato un mezzo pesante che la precedeva. Un urto violento che ha devastato l'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto la 33enne dalle lamiere. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al Niguarda con diverse contusioni. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per permettere le operazioni di soccorso i soccorritori hanno parzialmente chiuso al traffico la carreggiata e sul tratto si sono formate diverse code. Per i rilievi che determineranno le cause dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.