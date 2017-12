Perde il controllo del taxi, finisce fuori strada: in bilico su un guard-rail, arrivano i pompieri

Ha perso il controllo del taxi ed è finito in bilico su un guard-rail. Sono stati attimi di paura, ma fortunatamente non è successo nulla di grave, senza nessun ferito. Incidente nella mattinata di sabato 30 dicembre a Lissone, in Brianza.

Per liberare il furgone sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale con un'autopompa e un'autogru. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.