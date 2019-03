Schianto tra un'auto e un trattore a Cesano Maderno, ragazzi intrappolati tra le lamiere

Incidente a Cesano Maderno nella mattinata di lunedì 18 marzo: un'auto e un trattore si sono schiantati in via Manzoni e i due giovani a bordo del veicolo — un ragazzo di 26 e una giovane di 23 anni — sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte.

Tutto è accaduto intorno alle 10.40 all'altezza dello svincolo di via Col di Tenda. Inizialmente le condizioni dei due feriti sono apparse disperate, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando di Monza, sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno.