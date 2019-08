Incidente a Lissone, travolti dalla loro auto mentre gonfiano le ruote: grave una donna

Una donna di 58 anni che lotta tra la vita e la morte e un uomo di 47 ferito. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Martiri della Libertà a Lissone nella mattinata di venerdì 9 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30 all'interno di un distributore, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Lissone, ma secondo una prima ricostruzione sembra che i due stessero gonfiando in autonomia le gomme della loro automobile quando quest'ultima — forse non bloccata dal freno a mano — si è mossa e li ha travolti.

Un impatto tremendo che ha ferito gravemente la donna. Sono subito scattati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato i due feriti ed entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Gerardo. Secondo quanto trapelato la donna avrebbe riportato un grave trauma cranico oltre traumi all'addome e al torace ed è stata ricoverata in codice rosso. Meno gravi, invece, le condizioni del 47enne: accompagnato al nosocomio in codice verde per un trauma alla gamba destra.