Schianto tra un'auto e uno scooter a Triuggio: morto il centauro, aveva 46 anni

Prima lo scontro con una Bmw, poi la corsa a sirene spiegate al pronto soccorso, ma non è servito a nulla. È morto poco dopo il 46enne rimasto vittima di un grave incidente stradale in via Casate a Triuggio.

Le condizioni del centauro erano subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 46enne era stato accompagnato d'urgenza all'ospedale di Carate, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire quanto accaduto.