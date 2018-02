Incidente a Triuggio tra auto e moto in via Casati: un uomo in gravissime condizioni

Un uomo di 46 anni è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasferito in ospedale a Carate Brianza d'urgenza in seguito a un drammatico incidente stradale. Lo schianto è avvenuto a Triuggio, lungo via Gaetano Casati, e secondo le prime informazioni ha coinvolto una vettura e una moto in sella alla quale viaggiava il 46enne.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 16 e sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i soccorsi del 118. In via Casati l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso. Il 46enne, che non risulta fosse cosciente, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Carate Brianza. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.