Provoca incidente nel tunnel e scappa: inseguito da un automobilista e dalla Stradale

Guidava ubriaco, con un tasso alcolemico due volte superiore al limite, e dopo aver tamponato una vettura con al volante una donna nel tunnel della Valassina anzichè fermarsi e prestare soccorso è scappato via.

La fuga dell'automobilista che mercoledì intorno alle 18 ha causato un incidente stradale all'altezza di Monza non è però durata molto. L'uomo, M.M., al volante di una Citroen, è stato inseguito da un altro automobilista che aveva notato la scena e visto l'allontanamento della vettura dopo il sinistro. Oltre alla segnalazione del cittadino poi tanti altri conducenti che nell'ora di punta percorrevano il tratto hanno allertato le forze dell'ordine e, nel giro di pochi istanti, sulle tracce del "pirata della strada" si sono messi gli agenti della polizia stradale di Seregno che hanno raggiunto l'auto a Cascina Aliprandi dove il 31enne si era fermato per constatare l'entità dei danni in un parcheggio.

La donna rimasta coinvolta nell'incidente invece è stata soccorsa da una ambulanza e trasefrita in ospedale al San Gerardo di Monza con una prognosi di sette giorni. Il 31enne è risultato positivo all'alcoltest e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo sarà sottoposto anche agli esami tossicologici ed è stato indagato per fuga e omissione di soccorso, reati per cui rischia oltre tre anni di carcere e una multa di quattromila euro.