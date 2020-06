Incidente in via Turati a Monza, perde il controllo dell'auto e finisce in testacoda sul cavalcavia

Un'auto distrutta, un parapetto in marmo che vola giù dal cavalcavia e finisce su un marciapiede. Fortunatamente nessun ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di martedì 16 giugno in via Turati a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 23.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava attraversando il cavalcavia. E proprio per questo motivo ha impattato contro il parapetto. Un pilone di marmo però ha ceduto ed è rovinato giù dal cavalcavia finendo su un marciapiede, senza colpire nessuno.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Monza e i vigili del fuoco.