Guida ubriaca l'auto della zia, si schianta contro due auto in sosta e si ribalta: denunciata 27enne

Si è messa al volante della Mercedes Classe A della zia, pur sapendo di avere alzato un po’ troppo il gomito. Così, una giovane di 27 anni ha perso il controllo della vettura e ha danneggiato una Fiat Panda e una Fiat Tipo ferme in sosta e dopo aver urtato i veicoli si è ribaltata in mezzo alla strada.

L’incidente è accaduto sabato alle 2.20 in via Montello, a Seregno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La giovane è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza aggravata. Fortunatamente il sinistro ha causato solo danni ai veicoli e la stessa 27enne è uscita illesa dallo schianto: nessun ferito tra i passanti. La giovane ha riportato ievissimi ematomi e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sottoposta all’alcoltest, la giovane aveva un tasso di alcol nel sangue triplo rispetto a quello consentito dalla legge. Ed è scattata la denuncia.