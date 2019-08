Al volante ubriaca perde il controllo e si schianta contro un'auto parcheggiata

Dopo aver alzato un po' il gomito si è messa al volante ma ha perso il controllo dell'auto che guidava ed è finita contro un veicolo parcheggiato. Incidente stradale nella serata di martedì 27 agosto a Monza.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti, su segnalazione dei carabinieri e della polizia di Stato, in via Foscolo, all'altezza del civico 94. Qui una donna si è schiantata contro un'auto in sosta, senza riportare gravi conseguenze.

Sottoposta all'alcoltest la conducente è risultata positiva agli accertamenti con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per la donna, originaria dell'Ecuador, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.