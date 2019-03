Furgone fa la retromarcia nel parcheggio della ditta e investe un uomo: 56enne in ospedale

Ha ingranato la retromarcia e non si è accorto che dietro al furgone stava passando un uomo, investendolo. Incidente giovedì mattina ad Agrate Brianza, all'interno del parcheggio privato di una azienda in via Della Vignolina 2 a pochi passi dal casello dell'autostrada A4.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 13 quando un furgone con i vetri oscurati, condotto da un uomo di Milano, facendo manovra nel piazzale della proprietà privata ha investito un 56enne di Trezzano Rosa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il pedone e lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per una sospetta rottura del bacino.

In via Della Vignolina sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Agrate Brianza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'acaduto. Fortunatamente la bassa velocità a cui procedeva il mezzo, in retromarcia, ha evitato conseguenze più gravi per il pedone che al momento del trasferimento in ospedale è risultato cosciente.