Lissone, uomo investito in via Po: soccorsi giovedì mattina davanti alle Poste

Incidente nella tarda mattinata di giovedì 18 giugno a Lissone. In via Po, proprio a ridosso dell'ufficio postale un uomo è stato investito da una Smart mentre attraversava la strada.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 11.30 e sul posto sono giunte due ambulanze preallertate in codice rosso insieme a un'auto-medica e alla polizia locale del comando cittadino. A terra, investito da una Smart che sopraggiungeva nel tratto, è rimasto un uomo di quarant'anni immediatamente soccorso dal personale sanitario.

Fortunatamente le condizioni del pedone sono subito apparse meno gravi del previsto e la vittima, 40 anni, è stata accompagnata in ospedale in codice verde. Sotto choc anche il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. I rilievi per la ricostruzione del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale.