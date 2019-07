Incidente sulla provinciale a Usmate, perde il controllo del furgone e si ribalta: è grave

Un furgone si è ribaltato sulla strada provinciale 177 a Usmate Velate nella mattinata di mercoledì 10 luglio. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un uomo di 33 anni, accompagnato in codice rosso al pronto soccorso di Vimercate.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 10 sulla provinciale che collega Usmate e Arcore, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è al vaglio della polizia locale, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del furgone e si sia ribaltato lungo la carreggiata. All'interno del mezzo c'erano due persone, il 33enne — estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Monza — è stato soccorso dai sanitari e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso.

Secondo quanto trapelato sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata per i traumi riportati, ma sarebbe cosciente.

Traffico in tilt. La strada provinciale è stata chiusa al traffico verso Carnate, mentre verso Arcore il traffico procede su una sola corsia.