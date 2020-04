Incidente stradale sulla provinciale a Usmate: schianto tra due auto all'alba

Incidente stradale all'alba di mercoledì 22 aprile a Usmate Velate. Pochi minuti prima delle sei due veicoli, una Toyota e una Ford, con a bordo un uomo di 30 anni e un 61enne, si sono scontrati lungo la strada provinciale Sp41.

L'impatto, molto violento, ha fatto uscire fuori strada i mezzi con la Toyota che è finita contro il guard rail con la carrozzeria distrutta. Lo scontro - secondo i primi accertamenti - sarebbe stato frontale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza con due ambulanze e un'automedica inizialmente allertate in codice rosso. Due le persone coinvolte: un uomo di 30 anni e un 61enne. Nessuno dei due risulta in gravi condizioni: i feriti sono stati accompagnati dalle ambulanze in codice verde e giallo negli ospedali di Monza e Vimercate.

Lungo la provinciale sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostuire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare le repsonsabilità. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco.