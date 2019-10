Perde il controllo dell'auto in Valassina, si schianta contro il guard rail e si ribalta

Incidente stradale con ribaltamento lungo la Valassina in Brianza. Nel primo pomeriggio di venerdì 18 ottobre all'altezza dello svincolo di Monza viale Elvezia e Lissone, in direzione sud, un'Alfa, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata in mezzo alla strada.

Al volante del veicolo c'era un uomo di 55 anni che è uscito quasi illeso dallo schianto. Soccorso da un'ambulanza, è stato trasferito in codice verde per accertamenti al San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione il veicolo, dopo essere finito contro il guard rail, si sarebbe ribaltato più volte, "decollando" sull'asfalto e finendo la corsa diversi metri più avanti rispetto al punto dell'impatto. Nel sinistro sembra non siano rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto la polizia stradale.