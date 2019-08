Auto esce fuori strada, soccorsi in Valassina ma a bordo non c'è nessuno

Un'auto uscita fuori strada e nessuno a bordo. Questa l'insolita scena che si sono trovati davanti i soccorritori nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto quando sono intervenuti sulla strada statale 36 all'altezza di Briosco.

Il sinistro stradale, che avrebbe coinvolto un solo veicolo, poi abbandonato a bordo strada, è avvenuto lungo le corsie in direzione Milano. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e un mezzo della Croce Bianca di Giussano. L'ambulanza è rientrata in sede senza trasportare nessuno. Sulla dinamica dell'accaduto e sul mistero del conducente "fantasma" sono in corso le indagini.