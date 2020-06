Incidente in Valassina, schianto tra due auto a Briosco: ferito un 42enne

Incidente in Valassina nella tarda serata di domenica 7 giugno. Lungo la Strada Statale 36, nel tratto compreso tra Briosco e Arosio, due vetture si sono scontrate intorno alle 23. Complice forse l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente, il sinistro ha provocato ingenti danni alla carrozzeria dei mezzi, usciti distrutti dall'impatto. Fortunatamente però nessuno a bordo dei veicoli è rimasto ferito gravemente.

In Valassina sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza preallertata in codice giallo per un uomo di 42 anni, rimasto coinvolto nello schianto. Le condizioni del 42enne poi fortunatamente sono apparse meno gravi del previsto e l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. In seguito al sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco dai distaccamenti di Seregno e Carate Brianza insieme alla polizia stradale. Sono stati gli agenti a occuparsi dei rilievi.