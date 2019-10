Auto si ribalta in Valassina, soccorsi tre ragazzi: l'incidente nella notte a Carate Brianza

Un'auto ribaltata e tre ragazzi soccorsi nella notte. Incidente stradale intorno alla una di domenica 13 ottobre in Valassina. Una vettura con a bordo quattro ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata nel tratto tra Carate Brianza e Seregno, in direzione Milano.

Lungo la strada statale sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Il personale sanitario ha soccorso tre giovani di 19, 20 e 23 anni che sono stati accompagnati in codice giallo e in codice verde negli ospedali di Desio e Monza San Gerardo.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polstrada: non risulta che siano stati coinvolti altri veicoli.