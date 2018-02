Incidente tra due camion e un furgone in Valassina: tratto chiuso a Verano Brianza

Due camione e u furgone coinvolti, due uomini feriti, lunghe code, un tratto di strada chiuso e l'elisoccorso in azione. Questo il primo bilancio dell'incidente avvenuto martedì pomerigio lungo la Valassina, in Brianza. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 15 nel tratto tra Giussano e Briosco, in direzione Lecco. I veicoli coinvolti risultano tre e si tratterebbe di un tamponamento tra due camion e un furgone.

Sul posto si sono precipitati diversi mezzi del 118 tra cui due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. I sanitari hanno soccorso un uomo di sessant'anni che è stato trasferito in codice giallo in ambulanza a Lecco con un trauma alla testa e un'abrasione a un ginocchio. Secondo le prime informazioni raccolte, pare si tratti del conducente di un mezzo pesante che avrebbe tamponato, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un secondo camion. Leggermente più gravi, ma fortunatamente non critiche, le condizioni di un altro uomo, di 48 anni, che è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Monza San Gerardo.

Per consentire l'intervento dei soccorsi e per prestare assistenza alle persone ferite è stata provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Lecco al km 25,200, nel territorio comunale di Verano Brianza. A causa del sinistro il traffico in direzione nord (Lecco) è temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Como-Erba. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per accertare le cause del sinistro.

Lungo la statale sono presenti anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.