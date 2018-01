Incidente in Valassina tra Desio e Lissone sabato pomeriggio

Incidente in Valassina sabato pomeriggio in Brianza.

Il sinistro stradale è avvenuto pochi istanti dopo le 15 lungo la strada statale 36 in direzione Sud nel tratto compreso tra Desio Sud e Lissone-Muggiò, proprio a ridosso della curva prima dell'uscita di Lissone dove una vettura ha perso il controllo.

Sul posto, secondo quanto riferisce il registro dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, per prestare soccorso alle persone coinvolte sono intervenute due ambulanze del 118 in codice verde per medicare un uomo, una donna, un ragazzino di 13 anni e due bambini di 4 e 8 anni. I due mezzi di emergenza hanno trasportato le persone che necessitavano di assistenza in codice verde in ospedale a Desio.

La ricostruzione dell'accaduto è affidata alla polizia stradale che è giunta sul posto e a cui spetterà il compito di vagliare la dinamica del sinistro e capire se l'incidente abbia o meno coinvolto altri mezzi.