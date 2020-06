Incidente in Valassina, tre feriti a Desio: soccorsi in codice rosso e traffico paralizzato

Un tamponamento a catena tra le corsie della Valassina, l'arrivo dei mezzi di soccorso e il traffico paralizzato. Pesanti i disagi che si sono registrati nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno per gli automobilisti che percorrevano il tratto brianzolo all'altezza di Desio.

Poco dopo le 17.30 lungo le corsie tra lo svincolo di Desio Nord e Desio Sud in direzione Milano, forse in seguito a un contatto, un'auto ha perso il controllo finendo in testacoda contro il new jersey. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre vetture e sul posto in pochi istanti sono arrivate due ambulanze inviate dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme alla polizia stradale. Nello schianto sono rimasti coinvolti tre uomini di 34, 60 e 64 anni. Le ambulanze hanno trasferito i feriti in codice giallo e in codice rosso negli ospedali di Desio e Monza San Gerardo.

Gli agenti della Polstrada si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro e della gestione della viabilità nel tratto. La circolazione è rimasta a lungo paralizzata e due corsie sono state temporaneamente chiuse per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.

FOTO - Traffico dopo incidente in Valassina