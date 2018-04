Due incidenti in pochi istanti in Valassina, paura per una donna incinta

Maxi carambola in Valassina nella mattinata di mercoledì. Sono undici le persone che sono state soccorse dai mezzi di emergenza del 118 accorsi all'altezza del chilometro 28, a Briosco, con quattro ambulanze intervenute intorno a mezzogiorno insieme alla polizia stradale.

Due incidenti, nell'arco di pochi istanti, hanno coinvolto diversi veicoli nello stesso tratto nella carreggiata in direzione nord. Secondo una iniziale ricostruzione, prima è stata la volta di un tamponamento di lieve entità che si è risolto con una constatazione amichevole, poi però è avvenuto un secondo incidente che ha visto protagonista anche una donna in gravidanza e dei bimbi piccoli. In coda al primo incidente, una vettura ha inconsciamente rallentato per guardare quanto era appena successo e un secondo veicolo l'ha tamponata.

A preoccupare di più sono state le condizioni di una donna in gravidanza, vicina alla data del parto. La signora, soccorsa dal personale del 118 è stata trasferira in codice rosso in ospedale a Carate Brianza. I sanitari hanno accompagnato la donna nella struttura ospedaliera, allertando il presidio medico dell'imminente arrivo della signora gravida. Secondo quanto reso noto dalla Centrale Operativa dell'Areu, tra le persone coinvolte ci sarebbe anche una seconda donna in attesa: le sue condizioni però non avrebbero destato preoccupazioni particolari.

I due incidenti, complessivamente, hanno coinvolto undici persone tra cui diversi bambini piccoli di uno, cinque, nove e dodici anni. Altre due ambulanze hanno trasferito i feriti che necessitavano di accertamenti nei vicini ospedali di Erba e Desio in codice verde.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità, è intervenuta la polizia stradale.