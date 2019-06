Incidente sulla Statale, si schianta in auto e la macchina prende fuoco: ferito un 43enne

Grave incidente sabato sera sulla Ss36, la statale Valassina. Pochi minuti prima di mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - un'Alfa Romeo station wagon - è finita fuori strada mentre percorreva la rampa dell'uscita di Giussano e ha preso fuoco.

L'uomo alla guida, un 43enne, è fortunatamente riuscito a uscire dal veicolo, che è poi andato a fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il conducente, ferito per l'impatto della macchina contro il guardrail, è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica e poi ricoverato all'ospedale di Desio in codice giallo. Le sue condizioni sono serie perché nello schianto ha riportato diverse ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla Valassina sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e la polizia stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo e che il 43enne abbia perso il controllo dell'Alfa in autonomia.

Foto - L'auto carabonizzata © B&V