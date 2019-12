Incidente in Valassina, scontro tra tre auto: due persone in ospedale

Tre auto incidentate e due persone - un uomo e una donna di settantaquattro e sessantasei anni - feriti. Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 dicembre in Valassina, nel tratto brianzolo tra Lissone e Desio in direzione di Lecco.

Secondo una prima ricostruzione una Citroen C-Max avrebbe impattato contro due vetture che erano ferma in coda a causa di un rallentamento nel tratto. Lo schianto è stato molto violento e i mezzi hanno riportato ingenti danni. L'allarme è scattato intorno alle 12.40 e nel tratto sono giunti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Ad avere la peggio è stata una coppia di pensionati di 74 anni e 66 anni che viaggiavano a bordo di una Renault Clio che è stata deformata dallo schianto. Il conducente e la passeggera sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale San Gerardo di Monza. La donna - 66 anni - è giunta in Pronto Soccorso in codice rosso in gravi condizioni.

I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia stradale mentre il traffico nel tratto è rimasto a lungo paralizzato e in seguito al sinistro per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza si viaggiava su una sola corsia con inevitabili disagi per la circolazione.