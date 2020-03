Perde il controllo in Valassina e si schianta contro il guardrail: soccorso 30enne

Incidente stradale nella notte di domenica lungo la Valassina in Brianza. Pochi istanti dopo la mezzanotte e mezza un'auto - una Dacia - con al volante un uomo di trent'anni ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail.

Il sinistro - che non risulta aver coinvolto altre vetture - è avvenuto nel tratto tra Lissone e Desio, in direzione Lecco. Insieme ai mezzi di emergenza del 118 accorsi con un'ambulanza e l'automedica sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause all'origine dello schianto e si sono occupati di gestire la viabilità nel tratto.

Il conducente è stato trasferito in codice verde in condizioni non gravi all'ospedale di Carate Brianza.

FOTO - L'incidente (Bennati)