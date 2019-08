Schianto tra auto e moto in Valassina, due ragazzi di 28 e 26 anni in ospedale

Incidente in Valassina nel tardo pomeriggio di domenica. E' successo a Monza, a ridosso dell'uscita di viale Elvezia, pochi minuti prima delle 19. Per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno, intervenuta sul posto, un'auto - una Fiat Panda - e una moto si sono scontrate. In sella alla Ducati viaggiavano un ragazzo di 28 e una giovane di 26 anni.

Sono stati proprio i motociclisti a riportare le conseguenze più gravi nello schianto. Sul posto, insieme agli agenti della Stradale, sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze che hanno soccorso i ragazzi. Il 28enne è stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, in codice giallo al Niguarda la ragazza.

La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine. Domenica nel tratto si sono registrate lunghe code con due corsie chiuse per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.