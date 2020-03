Gravissimo incidente in Valassina a Monza, due feriti in coma e traffico bloccato

Grave incidente stradale in Valassina, all'altezza di Monza, nel pomeriggio di lunedì 9 marzo. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state intubate e trasferite in codice rosso, in coma, all'ospedale Niguarda di Milano. Il sinistro, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe coinvolto più veicoli e un mezzo pesante nel tratto compreso tra Cinisello Balsamo e il capoluogo brianzolo.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e altrettanto automediche, vigili del fuoco, con tre mezzi, e polizia stradale. I due feriti di 41 e 50 anni, a bordo della stessa auto, a causa dell'impatto hanno riportato un grave trauma cranico: entrambi sono stati intubati e trasportati, in coma, all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Il conducente della seconda auto coinvolta risulta invece illeso.

La polizia stradale si è occupata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto è stato momentaneamente chiuso per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.

"A seguito di incidente è stata chiusa provvisoriamente la carreggiata in direzione Milano della statale 36 al km 9,500, provincia di Monza Brianza. Nel sinistro sono stati coinvolti un mezzo pesante e 5 veicoli e causato il ferimento di 3 persone. E' stata istituita l'uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo Monza Villa Reale. Presenti sul posto il 118, le Forze dell'Ordine e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile" spiega una nota della società che gestisce il tratto.